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В Азербайджане начинается применение вакцины AstraZeneca

В Азербайджане начинается применение вакцины AstraZeneca С сегодняшнего дня начинается использование вакцины Vaxzevria производства Оксфордского университета (название фирмы-производителя AstraZeneca) для вакцинации от COVID-19 в нашей стране (на предварительном этапе для лиц в возрасте 60 лет и старше)
Здоровье
3 мая 2021 г. 07:40
В Азербайджане начинается применение вакцины AstraZeneca

С сегодняшнего дня начинается использование вакцины Vaxzevria производства Оксфордского университета (название фирмы-производителя AstraZeneca) для вакцинации от COVID-19 в нашей стране (на предварительном этапе для лиц в возрасте 60 лет и старше).

Как передает Report, вакцины Vaxzevria будут использоваться в городе Баку и 6 регионах – Лянкяране, Шеки, Гяндже, Мингячевире, Абшероне и Сумгайыте.

Доставленные в нашу страну в рамках платформы COVAX 84 000 доз вакцин Vaxzevria повышают возможность выбора для граждан и в то же время повышают доступность вакцин для населения.

Отметим, что вакцина Vaxzevria, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca, одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

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Версия на английском языке Azerbaijan starts applying AstraZeneca vaccine
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “AstraZeneca” peyvəndinin tətbiqinə başlanılır

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