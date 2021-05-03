В Азербайджане начинается применение вакцины AstraZeneca

С сегодняшнего дня начинается использование вакцины Vaxzevria производства Оксфордского университета (название фирмы-производителя AstraZeneca) для вакцинации от COVID-19 в нашей стране (на предварительном этапе для лиц в возрасте 60 лет и старше)

С сегодняшнего дня начинается использование вакцины Vaxzevria производства Оксфордского университета (название фирмы-производителя AstraZeneca) для вакцинации от COVID-19 в нашей стране (на предварительном этапе для лиц в возрасте 60 лет и старше).

Как передает Report, вакцины Vaxzevria будут использоваться в городе Баку и 6 регионах – Лянкяране, Шеки, Гяндже, Мингячевире, Абшероне и Сумгайыте.

Доставленные в нашу страну в рамках платформы COVAX 84 000 доз вакцин Vaxzevria повышают возможность выбора для граждан и в то же время повышают доступность вакцин для населения.

Отметим, что вакцина Vaxzevria, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca, одобрена Всемирной организацией здравоохранения.