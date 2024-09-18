О нас

В Азербайджане началась вакцинация против гриппа в связи с осенне-зимним сезоном

В Азербайджане началась вакцинация против гриппа в связи с осенне-зимним сезоном В Азербайджане в связи с осенне-зимним сезоном началась вакцинация против гриппа.
Здоровье
18 сентября 2024 г. 09:57
В Азербайджане началась вакцинация против гриппа в связи с осенне-зимним сезоном

В Азербайджане в связи с осенне-зимним сезоном началась вакцинация против гриппа.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

С 10 сентября работа пунктов вакцинации в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, организована в соответствии с правилами и с учетом требований системы "холодовой цепи". Вакцина предназначена для взрослых и детей старше 6 месяцев.

Желающие пройти вакцинацию от гриппа могут обратиться в районные центральные больницы, подведомственные TƏBİB, а также учреждения первичной медико-санитарной помощи, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь в городе Баку.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно и на добровольной основе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоPayız-qış mövsümü ilə bağlı qrip əleyhinə vaksinasiyaya başlanılıb

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
11 сентября 2024 г. 13:26
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi