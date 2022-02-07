В Азербайджане начался эпизоотологический мониторинг гриппа птиц

Рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур, 7-11 февраля проведут эпизоотологические мониторинги с целью защиты территории страны от высокопатогенного гриппа птиц.

Рабочая группа, состоящая из сотрудников Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур, 7-11 февраля проведут эпизоотологические мониторинги с целью защиты территории страны от высокопатогенного гриппа птиц.

Как сообщает Report, мониторинг будет проведен среди диких птиц в охотничьих угодьях Агзибир и Яшма в Шабранском и Хызинском районах, в водно-болотистых, морских зонах и других территориях Абшеронского, Ширванского, Акгёльского, Гызылагаджского национальных парков на территории Абшеронского района, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов.

Кроме того, диагностические образцы будут взяты у домашней птицы в промышленных птицеводческих предприятиях в городе Баку, Абшеронском, Шабранском, Сиязанском, Гаджигабульском, Сальянском, Масаллинском, Джалилабадском и Имишлинском районах.

Также планируется провести целенаправленную информационно-пропагандистскую работу по сбору и анализу эпизоотологических данных с целью соблюдения ветеринарных норм и правил путем проведения поголовной проверки хозяйств по всей стране.