В Азербайджане началось введение второй дозы вакцины от COVID-19

За этот период не было зафиксировано каких-либо серьёзных побочных действий или реакции

"Сегодня минует 28 дней с начала мер по вакцинации в Азербайджане. За этот период все работники здравоохранения, коллектив были привлечены к мерам по вакцинации".

Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор Бакинского оздоровительного центра Асиман Гасанов.

По его словам, в больницу поступило достаточно обращений от различных групп населения в связи с желанием вакцинироваться: "Меры по вакцинации сгруппированы соответствующими структурами в соответствии с возрастом, профессией, специальностью и местом работы. В больнице были вакцинированы члены аккредитованных в Азербайджане посольств 23 стран, 14 международных организаций и их местных представителей. Они с большой охотой приняли участие в вакцинации. За этот период не было зафиксировано каких-либо серьёзных побочных действий или реакции".

А.Гасанов отметил, что сегодня единственный путь спасения от пандемии – вакцинация: "Азербайджан находится в первых рядах стран, проводящих вакцинацию. С сегодняшнего дня некоторым сотрудникам больницы начали вводить вторую дозу вакцины. Официальные лица, сделавшие в больнице первую дозу 18 января, сегодня получат вторую дозу".