В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян

На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Эпидемиологическая ситуация тщательно контролируется, и при выявлении подозрительных случаев имеются все возможности для лабораторной диагностики методом ПЦР: "Что касается тестирования, то пока используются два вида тестов. Образцы, взятые у обратившихся, были направлены в Центр по контролю особо опасных инфекций. Результат теста обоих людей отрицательный".