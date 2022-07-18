В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян

На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян.
Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.
Эпидемиологическая ситуация тщательно контролируется, и при выявлении подозрительных случаев имеются все возможности для лабораторной диагностики методом ПЦР: "Что касается тестирования, то пока используются два вида тестов. Образцы, взятые у обратившихся, были направлены в Центр по контролю особо опасных инфекций. Результат теста обоих людей отрицательный".