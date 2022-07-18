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В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян

В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян.
Здоровье
18 июля 2022 г. 12:33
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян

На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Эпидемиологическая ситуация тщательно контролируется, и при выявлении подозрительных случаев имеются все возможности для лабораторной диагностики методом ПЦР: "Что касается тестирования, то пока используются два вида тестов. Образцы, взятые у обратившихся, были направлены в Центр по контролю особо опасных инфекций. Результат теста обоих людей отрицательный".

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Версия на английском языке Azerbaijan starts testing for monkeypox
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda meymunçiçəyi testinin tətbiqinə başlanılıb, yoluxma yoxdur - RƏSMİ

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