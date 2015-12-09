В Азербайджане начаты профилактические меры для предотвращения распространения свиного гриппа

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В связи с распространением вируса свиного гриппа в приграничном с Азербайджаном Иране министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ "Об усилении профилактических мер по свиному гриппу".

Как сообщили Report в министерстве, согласно подписанному приказу "Об усилении профилактических мер по свиному гриппу" руководителям медицинских управлений и учреждений городов и районов страны поручается просвещение медработников о заболевании "свиного гриппа".

Как отметили в министерстве, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и находится под контролем. Среди населения случаи заражения не выявлены.