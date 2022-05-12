В Азербайджане начали проводить неонатальный скрининг новорожденных

В Азербайджане приступили к применению пяточного теста (неонатальный скрининг).

В Азербайджане приступили к применению пяточного теста (неонатальный скрининг).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что по рекомендации ВОЗ скрининг новорожденных включен в список обязательных для детей тестов. Неонатальный скрининг – это проведение массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания.

Отметим, что пяточный тест используется для диагностики пяти наследственных заболеваний у новорожденных, что позволяет своевременно выявить заболевание и предотвратить тяжелые последствия.