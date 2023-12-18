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TƏBİB: Большое число людей обращается за вакцинацией против гриппа

TƏBİB: Большое число людей обращается за вакцинацией против гриппа Большое число людей обращаются за вакцинацией против гриппа.
Здоровье
18 декабря 2023 г. 17:08
TƏBİB: Большое число людей обращается за вакцинацией против гриппа

Большое число людей обращается за вакцинацией против гриппа.

Об этом, отвечая на вопрос Report, журналистам заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

"Несмотря на то, что процесс вакцинации против гриппа, только начался, число обращений очень велико", - сказал он.

В. Гурбанов отметил, что соответствующие органы здравоохранения также предпринимают необходимые шаги по борьбе с корью в стране.

"Ситуация с число заболевших является стабильной. Министерство здравоохранения также предпринимает серьезные шаги в отношении вакцинации, которая проводится на высоком уровне в подведомственных учреждениях TƏBIB. Лица, получающие лечение от кори как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, находятся под строгим наблюдением", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Qrip əleyhinə peyvənd olunmaq üçün müraciət edənlərin sayı çoxdur"

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