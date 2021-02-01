В Азербайджане началась вакцинация людей старше 65 лет

Сегодня в Азербайджане стартует вакцинация людей старше 65 лет от коронавируса

Сегодня в Азербайджане стартует вакцинация людей старше 65 лет от коронавируса.

Как напоминает Report, вакцинация от COVID-19 в Азербайджане началась 18 января. В первую очередь, к вакцинации были привлечены медицинские работники.

Помимо медицинских работников, к группе повышенного риска относятся люди старше 65 лет и персонал, задействованный в противоэпидемических мероприятиях правоохранительных органов, поэтому на первом этапе было решено вакцинировать их.

На втором этапе будут вакцинированы люди в возрасте 50 лет и старше хотя бы с одним хроническим заболеванием из группы высокого риска (хронические заболевания дыхательной системы, сахарный диабет, ожирение и т.д.).

В то же время на этой стадии вакцинируют работников сферы образования и социального сектора, лиц, постоянно проживающих в социальных учреждениях, сотрудников центров ASAN Xidmət и DOST, общественного транспорта, банковского сектора, телекоммуникационных операторов, провайдеров и почты, которые непосредственно контактируют с населением, лица, работа которых сопряжена с повышенным риском - сотрудников национальной и региональной безопасности, правосудия, финансов и т.д.