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В Азербайджане началась подготовка к вакцинации от коронавируса

В Азербайджане началась подготовка к вакцинации от коронавируса На основе проведенных тренингов будут подготовлены видеопрезентации
Здоровье
7 января 2021 г. 10:07
В Азербайджане началась подготовка к вакцинации от коронавируса

В Учебном центре при медучреждении Yeni klinika Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) стартовали тренинги под названием "Организация процесса вакцинации от COVID-19 и управление побочными эффектами".

Как передает Report, в ходе тренингов членам полевых бригад, отобранным для проведения вакцинации на местах, в виде докладов и практических занятий на макетах на основе инструкций ВОЗ и ЮНИСЕФ рассказывается о правилах перевозки, хранения и использования вакцин, видах возможных побочных явлений при вакцинации, оказании помощи при аллергических реакциях.

Кроме того, впервые во время тренингов участникам представляются навыки командной работы бригады из врача, медсестры и водителя, оказание скоординированной синхронной помощи, тактики рационального подхода при различных ситуациях.

На тренингах, проводимых высококвалифицированными специалистами научно-исследовательского и образовательного департамента TƏBİB, еженедельно планируется участие 40 врачебных бригад.

На основе проведенных тренингов будут подготовлены видеопрезентации и направлены во все подведомственные TƏBIB учреждения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda koronavirusa qarşı vaksinasiyaya hazırlıq başlayıb

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