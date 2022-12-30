В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств

В последнее время в Азербайджане невозможно найти некоторые лекарственные средства и их заменители.

В последнее время в Азербайджане стало невозможным найти некоторые лекарственные средства и их аналоги.

В ходе исследования, проведенного Report, было установлено, что в аптеках нет в продаже сиропов ”Параферин“, ”Панадол“, ”Нурофен“, ”Лазолван“, таблеток ”Диазолин“ и ”Панкреатин“, глазных капель ”Тауфон“, растворов для инфузий "Хлорид натрия“, таблеток ”Депакин хроно“ 300 мг, ”Депакин хроно“ 500 мг, сиропа ”Депакин“, ”Мезатон“ в ампулах.

В аптечном депо заканчиваются запасы не только этих, но и многих других лекарств.

Фармацевт Тофик Абдуллаев рассказал Report, что среди причин дефицита лекарств следует указать рост цен на мировом фармацевтическом рынке, негативное влияние российско-украинской войны, а также невыгодные для фирм цены на лекарства, установленные Тарифным советом: "Компании, импортирующие лекарства, заявляют, что работают в убыток из-за роста цен. По этой причине они либо привозят мало лекарств, либо вообще не привозят. Например, уже довольно давно в Азербайджан не завозятся некоторые порошки от простуды и гриппа. Падение поставок из-за российско-украинской войны также очевидно. Импорт продолжается, но в ограниченном объеме. Депо также продают некоторые лекарства по лимиту – тот же йод или зеленку".

Фармацевт добавил, что в настоящее время в депо нет лекарства “Коргликон” в ампулах, “Викасол” в форме таблеток и инъекций, таблеток “Эуфиллин”, мази “Индометацин”.

Report обратился в связи с данным вопросом в Министерство здравоохранения. Начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям Центра аналитической экспертизы Матин Меджидли заявил, что в стране нет массового дефицита лекарств, и давать подобную оценку ситуации неправильно.

Он отметил, что 28 сентября этого года в Азербайджан ввезен 29 941 флакон, а 6 декабря - 49 920 флаконов сиропа “Параферин”, 15 декабря - 1 512 флаконов, 26 декабря - 3 120 флаконов сиропа “Панадол”, 24 октября - 7 380 флаконов, 21 декабря - 26 976 флаконов сиропа “Нурофен”. А сироп ”Лазолван" в последний раз импортировался в Азербайджан в августе. Так, в июле этого года было привезено 15 120 флаконов, а в августе - 8 400 флаконов сиропа. Сироп с аналогичным составом “Секразол” был импортирован 23 сентября в количестве 15 960 флаконов, а 26 декабря-в количестве 29 800 флаконов.

Начальник отдела подчеркнул, что таблетки “Диазолин” были импортированы 18 ноября этого года в количестве 21 375 упаковок, 23 ноября - 10 000 упаковок, таблетки “Панкреатин” 15 декабря в количестве 20 384 упаковок, 16 декабря в количестве 10 080 упаковок, глазные капли “Тауфон” в феврале в количестве 5 000, 27 декабря в количестве 20 000 флаконов, “Натрия хлорид” (раствор для инфузий) 22 ноября в количестве 714 флаконов, 13 декабря - 10 032 флаконов: “Импортные данные показывают, что проблем с ввозом лекарств в Азербайджан нет”.