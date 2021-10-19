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На учете в Азербайджане 7,5 тыс. ВИЧ-инфицированных

На учете в Азербайджане 7,5 тыс. ВИЧ-инфицированных На основании клинических, лабораторных и эпидемиологических исследований по выявлению ВИЧ-инфекции Экспертный совет Республиканского центра по борьбе со СПИДом принимает соответствующее решение. Граждане, у которых подтверждена ВИЧ-инфекция, обращаются в
Здоровье
19 октября 2021 г. 14:03
На учете в Азербайджане 7,5 тыс. ВИЧ-инфицированных

На основании клинических, лабораторных и эпидемиологических исследований по выявлению ВИЧ-инфекции экспертный совет Республиканского центра по борьбе со СПИДом принимает соответствующее решение. Граждане, у которых подтверждена ВИЧ-инфекция, обращаются в Республиканский центр по борьбе со СПИДом, где их ставят на учет, после чего начинается антиретровирусная этиотропная терапия больного.

Как передает Report, об этом сообщил директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Фамиль Мамедов.

По его словам, впервые СПИД в Азербайджане был зарегистрирован в 1987 году: "С тех пор до 2021 года Республиканский центр по борьбе со СПИДом официально зарегистрировал 7552 ВИЧ-инфицированных, из которых около 70 процентов составляют мужчины".

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