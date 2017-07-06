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    В Азербайджане на созданные государством и муниципалитетами медучреждения возложены новые обязанности

    В связи с этим внесены изменения в Образцовый устав созданных государством и муниципалитетами медучреждений

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане созданные государством и муниципалитетами медучреждения наряду с ведением бухучета, будут составлять финансовые отчеты.

    Как сообщает Report, в связи с этим Кабмин внес изменения в "Образцовый устав созданных государством и муниципалитетами медучреждений".

    Согласно изменениям в подпункте 3.1.23 Устава "Обязанности учреждения", в Азербайджане созданные государством и муниципалитетами медучреждения будут составлять финансовые отчеты.

    До сих пор медучреждения вели только бухучет, собирали данные государственных отчетов, обобщали, анализировали и передавали в соответствующий госорган.

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