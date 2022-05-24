В Азербайджане на 87 складах обнаружены особо опасные удобрения

В Азербайджане за прошлый год и четыре месяца текущего года проведено 4020 мониторингов растений.

В Азербайджане за прошлый год и четыре месяца текущего года проведено 4020 мониторингов растений.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Эльхан Микаилов.

По его словам, 2 500 мониторингов касались томатов, 326 - яблок, 1 062 - картофеля, 68 - лука и 64 - фруктовых садов.

Э.Микаилов добавил, что за отчетный период было проведено 209 мониторингов на складах, где хранились средства защиты растений и агрохимикаты:

"Несоответствия были выявлены на 155 предприятиях, на 87 складах были обнаружены удобрения, представляющие особую опасность".

Сотрудник агентства рассказал, что подготовлены и находятся на стадии подписания проекты соглашений и меморандумов о взаимопонимании в области карантина и защиты растений с 13 странами.