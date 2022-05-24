О нас

В Азербайджане на 87 складах обнаружены особо опасные удобрения

В Азербайджане на 87 складах обнаружены особо опасные удобрения В Азербайджане за прошлый год и четыре месяца текущего года проведено 4020 мониторингов растений.
Здоровье
24 мая 2022 г. 13:43
В Азербайджане на 87 складах обнаружены особо опасные удобрения

В Азербайджане за прошлый год и четыре месяца текущего года проведено 4020 мониторингов растений.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Эльхан Микаилов.

По его словам, 2 500 мониторингов касались томатов, 326 - яблок, 1 062 - картофеля, 68 - лука и 64 - фруктовых садов.

Э.Микаилов добавил, что за отчетный период было проведено 209 мониторингов на складах, где хранились средства защиты растений и агрохимикаты:

"Несоответствия были выявлены на 155 предприятиях, на 87 складах были обнаружены удобрения, представляющие особую опасность".

Сотрудник агентства рассказал, что подготовлены и находятся на стадии подписания проекты соглашений и меморандумов о взаимопонимании в области карантина и защиты растений с 13 странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 87 anbarda xüsusi təhlükəli gübrə aşkarlanıb

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi