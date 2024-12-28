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В Азербайджане могут ввести соплатежи за КТ и МРТ по ОМС

В Азербайджане могут ввести соплатежи за КТ и МРТ по ОМС Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана рассматривает возможность введения механизма соплатежей за компьютерную (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) в рамках ОМС.
Здоровье
28 декабря 2024 г. 11:58
В Азербайджане могут ввести соплатежи за КТ и МРТ по ОМС

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана рассматривает возможность введения механизма соплатежей за компьютерную (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) в рамках ОМС.

Как передает Report, об этом заявила руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью агентства Айнура Ахмедова на тренинге по медицинской грамотности для представителей СМИ.

По словам Ахмедовой, за 11 месяцев этого года по ОМС было оказано более 3,2 млн радиологических медуслуг, из которых около 481 тысячи пришлось на КТ и МРТ.

"В настоящее время КТ и МРТ полностью бесплатны для застрахованных. Это приводит к росту необоснованных назначений, длинным очередям на обследования и задержкам диагностического процесса", - отметила она.

Представитель агентства подчеркнула, что с будущего года обсуждается введение 20% соплатежа для амбулаторных КТ и МРТ по медпоказаниям.

Соплатеж - это сумма, оплачиваемая гражданином за обследование. В Азербайджане КТ и МРТ пока остаются полностью бесплатными для застрахованных по ОМС.

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Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığortada KT və MRT müayinələrinə müştərək maliyyələşmə məbləği tətbiq edilə bilər

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