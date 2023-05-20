В Азербайджане могут начать проводить операции по пересадке сердца

В Азербайджане могут проводить операции по трансплантации сердца.

В Азербайджане могут начать проводить операции по трансплантации сердца.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, академик Ахлиман Амирасланов на 8-м Международном конгрессе "Бакинские дни сердца".

Он отметил, что этот вопрос отражен в принятом два года назад законе "О донорах и трансплантации органов": "Закон позволяет проводить в Азербайджане операции на сердце, а также трансплантацию сердца. У нас также есть достаточное количество специалистов, которые могут провести трансплантацию сердца в Азербайджане. В настоящее время ведется работа в этом направлении. В связи с этим министерство здравоохранения и другие соответствующие органы проводят обсуждения. В ближайшее время в Азербайджане может быть проведена трансплантация сердца".