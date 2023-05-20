О нас

В Азербайджане могут начать проводить операции по пересадке сердца

В Азербайджане могут начать проводить операции по пересадке сердца В Азербайджане могут проводить операции по трансплантации сердца.
Здоровье
20 мая 2023 г. 13:29
В Азербайджане могут начать проводить операции по пересадке сердца

В Азербайджане могут начать проводить операции по трансплантации сердца.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, академик Ахлиман Амирасланов на 8-м Международном конгрессе "Бакинские дни сердца".

Он отметил, что этот вопрос отражен в принятом два года назад законе "О донорах и трансплантации органов": "Закон позволяет проводить в Азербайджане операции на сердце, а также трансплантацию сердца. У нас также есть достаточное количество специалистов, которые могут провести трансплантацию сердца в Азербайджане. В настоящее время ведется работа в этом направлении. В связи с этим министерство здравоохранения и другие соответствующие органы проводят обсуждения. В ближайшее время в Азербайджане может быть проведена трансплантация сердца".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaxın vaxtlarda ürək transplantasiyasının həyata keçirilməsinə başlanıla bilər

Самое читаемое

В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
ФотоВ штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
13 мая 2023 г. 16:46
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
В Азербайджане пройдет первый этап экзамена в резидентуру
В Азербайджане пройдет первый этап экзамена в резидентуру
14 мая 2023 г. 08:00
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
15 мая 2023 г. 04:03
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
16 мая 2023 г. 05:22
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
16 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi