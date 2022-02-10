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В Азербайджане меняются правила аккредитации медучреждений

В Азербайджане меняются правила аккредитации медучреждений В настоящее время созданная в Минздраве рабочая группа дорабатывает нормативно-правовую базу аккредитации медицинских учреждений.
Здоровье
10 февраля 2022 г. 14:26
В Азербайджане меняются правила аккредитации медучреждений

В настоящее время созданная в Минздраве рабочая группа дорабатывает нормативно-правовую базу аккредитации медицинских учреждений.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, еще одно направление формирования эффективного управления здравоохранением будет построено на оценивании медицинских учреждений: "Как вы знаете, в странах мира аккредитация считается наиболее эффективным методом обеспечения высокого качества услуг, предоставляемых медучреждениями. Роль аккредитации в современных системах здравоохранения заключается в контролировании вопросов, влияющих на безопасность пациентов и уровень предоставляемых услуг".

Министр отметил, что для оценки медицинских учреждений разрабатываются измеримые критерии, которые смогут называться стандартами аккредитации: "Стандарты динамичны, возможны периодические изменения. Важнейшим элементом системы аккредитации является то, что любое медицинское учреждение может оценивать свою деятельность на основании стандартов аккредитации, принятых в качестве хороших примеров. Выявление недостатков позволяет изучать пути улучшения процессов внутри учреждения".

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Версия на английском языке Health Ministry changing rules for accreditation of medical institutions
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi tibb müəssisələrinin akkreditasiyası ilə bağlı qaydaları dəyişdirir

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