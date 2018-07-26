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    В Азербайджане медучреждения готовятся к переходу на осенне-зимний сезон

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    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ о подготовке медучреждений к осенне-зимнему сеону 2018-2019 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим поручения даны начальнику Главного управления здравоохранения г.Баку, районным и городским управлениям здравоохранения, заведующим отделами, руководителям подведомственных министерству медучреждений, главврачам районных центральных больниц.

    Согласно приказу, до 15 сентября следует определить работы в хозяйственной сфере в связи с осенне-зимним сезоном, подготовить план мероприятияй по устранению выявленных недочетов, назначить ответственных лиц.

    Контроль над исполнением приказа поручен завотделу планирования развития сетей объектов здравоохранения Али Аббасову.

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