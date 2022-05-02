В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты

В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты.

В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты.

Как сообщает Report, об этом председатель Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев сказал во время представления отчета о деятельности структуры в прошлом году.

По его словам, Госагентство по обязательному медстрахованию подготовило предложение о включении медработников, работающих в государственных медучреждениях, в перечень лиц, которым предоставляется право на получение льготного ипотечного кредита и социального жилья: "Предлагаемые изменения в "Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана", направлены на удовлетворение потребностей медработников в жилье и улучшение их жилищно-бытовых условий".

З.Алиев сказал, что для получения права на льготную ипотеку член молодой семьи должен иметь минимум три года медицинского стажа в государственных медучреждениях. Для получения льготного ипотечного кредита медработники, не являющимися членами молодой семьи, должны заниматься медицинской деятельностью в государственных медучреждениях не менее 15 лет. В случае принятия документа врачи, средний и младший медицинский персонал (за исключением руководителя медучреждения), работающие в медучреждениях при государственных органах (учреждениях), получат возможность воспользоваться льготной ипотекой".