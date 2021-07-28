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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 750 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 750 человек В Азербайджане зарегистрировано 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 134 человека прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
28 июля 2021 г. 17:52
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 750 человек

В Азербайджане зарегистрировано 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 134 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 3 человека с положительными тестами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 341 933 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 332 393 человек вылечились, 5 014 человек скончались, лечение от коронавируса проходят 4 526 человек.

За последние сутки было проведено 11 058 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, а за прошедший период - 4 003 650 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 750 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 750 nəfər koronavirusa yoluxub

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