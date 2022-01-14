В Азербайджане коронавирусом заразились еще 653 человека

В Азербайджане зарегистрировано 653 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 488 человек выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 653 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 488 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 7 человек скончались от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 624 208 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 607 885 человек прошли лечение, 8 497 человек умерли, а число активных больных составляет 7 826 человек.

За последние сутки проведено 8 275 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 5 987 010 тестов.