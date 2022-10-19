О нас

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 65 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 65 человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 68 человек излечились.
Здоровье
19 октября 2022 г. 16:41
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 65 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 68 человек излечились.

Как сообщили Report из оперативного штаба при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлен 822 751 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 812 407 человек излечились, число активных пациентов - 409. Всего скончалось 9 935 человек.

За последние сутки было проведено 2 959 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 7 296 340 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 65 more coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 65 nəfər yoluxub

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Губадлинский районы
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Губадлинский районы
19 октября 2022 г. 15:03
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
19 октября 2022 г. 10:43
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 12:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
18 октября 2022 г. 09:50
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
17 октября 2022 г. 19:26
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
17 октября 2022 г. 13:27
Потерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей
ФотоПотерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей
17 октября 2022 г. 11:55
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi