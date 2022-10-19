В Азербайджане коронавирусом заразились еще 65 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 68 человек излечились.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 68 человек излечились.

Как сообщили Report из оперативного штаба при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлен 822 751 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 812 407 человек излечились, число активных пациентов - 409. Всего скончалось 9 935 человек.

За последние сутки было проведено 2 959 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 7 296 340 тестов.