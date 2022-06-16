В Азербайджане коронавирусом заразились еще шесть человек

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 15 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 15 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 925 фактов заражения COVID-19, 783 130 человек вылечились, 9 715 скончались, число активно больных - 89.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 714 тестов, всего - 6 932 255 тестов.