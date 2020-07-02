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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 572 человека, 8 скончались

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 572 человека, 8 скончались В Азербайджане зарегистрировано 572 новых случая заражения коронавирусом
Здравоохранение
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2 июля 2020 г. 18:41
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 572 человека, 8 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 572 новых случая заражения коронавирусом, 364 человека были выписаны после выздоровления.

Как передает Report, об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончались 8 человек, результаты тестов на коронавирус которых оказались положительными.

В стране зарегистрировано 18 684 факта заражения коронавирусом, 10 425 человек вылечились, 228 скончались, 8 031 человек продолжает лечение в больницах особого режима.

Сегодня было проведено 6 976 тестов на выявление новых случаев заражения.

 

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 572 new COVID-19 cases, eight deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 572 yoluxma qeydə alınıb, 8  nəfər vəfat edib

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