В Азербайджане коронавирусом заразились еще 56 человек

В Азербайджане зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался.

На сегодняшний день в стране выявлено 791 932 факта заражения COVID-19, из них вылечились 781 889 граждан, 9 692 скончались, активно больных - 351.

За последние сутки в стране проведено 4 489 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 701 673 теста.