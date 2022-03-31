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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 56 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 56 человек В Азербайджане зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
31 марта 2022 г. 16:37
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 56 человек

В Азербайджане зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался.

На сегодняшний день в стране выявлено 791 932 факта заражения COVID-19, из них вылечились 781 889 граждан, 9 692 скончались, активно больных - 351.

За последние сутки в стране проведено 4 489 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 701 673 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 56 more coronavirus cases, 1 death
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 56 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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