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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 468 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 468 человек В Азербайджане зарегистрировано 468 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 123 человека прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
27 июля 2021 г. 15:17
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 468 человек

В Азербайджане зарегистрировано 468 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 123 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 2 человека с положительными тестами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 341 183 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 332 259 человек вылечились, 5 011 человек скончались, лечение от коронавируса проходят 3 913 человек.

За последние сутки было проведено 11 895 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, а за прошедший период - 3 992 592 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 468 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 468 nəfər koronavirusa yoluxub

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