В Азербайджане коронавирусом заразились еще 437 человек

В Азербайджане зарегистрировано 437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 893 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 893 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 14 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли.

На сегодняшний день в стране выявлено 331 477 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 318 502 человека прошли лечение и вылечились, 4 828 скончались. Число активных больных составляет 8 147 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 569 тестов, на сегодняшний день - 3 425 183 теста.