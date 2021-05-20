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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 437 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 437 человек В Азербайджане зарегистрировано 437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 893 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
20 мая 2021 г. 16:51
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 437 человек

В Азербайджане зарегистрировано 437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 893 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 14 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли.

На сегодняшний день в стране выявлено 331 477 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 318 502 человека прошли лечение и вылечились, 4 828 скончались. Число активных больных составляет 8 147 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 569 тестов, на сегодняшний день - 3 425 183 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 437 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 437 nəfər koronavirusa yoluxub

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