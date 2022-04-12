О нас
Аудио новости

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 36 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 36 человек В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
12 апреля 2022 г. 16:37
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 36 человек

В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 375 человек вылечились, 9 703 – скончались, число активных больных составляет 211.

За последние сутки в стране проведено 4 775 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 750 860 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan reports 36 new coronavirus cases, zero deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 36 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

Самое важное

Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
12 апреля 2022 г. 13:54
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
11 апреля 2022 г. 17:48
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
11 апреля 2022 г. 13:57
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54
Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
9 апреля 2022 г. 01:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi