В Азербайджане коронавирусом заразились еще 36 человек

В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 24 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 375 человек вылечились, 9 703 – скончались, число активных больных составляет 211.

За последние сутки в стране проведено 4 775 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 750 860 тестов.