В Азербайджане коронавирусом заразились еще 34 человека

В Азербайджане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 27 человек выписаны после выздоровления.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса не зафиксировано.
На сегодняшний день в стране выявлено 793 140 фактов заражения COVID-19, 783 267 человек вылечились, 9 717 скончались, число активно больных - 156.
За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 2 371 тест, всего - 6 952 119 тестов.