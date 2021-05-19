В Азербайджане коронавирусом заразились еще 339 человек

Число активных больных составило 8 617 человек

В Азербайджане зарегистрировано 339 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 170 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 12 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли.

На сегодняшний день в стране выявлен 331 040 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 317 609 человек прошли лечение и вылечились, 4 814 скончались. Число активных больных составило 8 617 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 568 тестов, на сегодняшний день - 3 414 614 тестов.