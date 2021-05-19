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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 339 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 339 человек Число активных больных составило 8 617 человек
Здоровье
19 мая 2021 г. 16:39
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 339 человек

В Азербайджане зарегистрировано 339 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 170 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 12 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли.

На сегодняшний день в стране выявлен 331 040 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 317 609 человек прошли лечение и вылечились, 4 814 скончались. Число активных больных составило 8 617 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 568 тестов, на сегодняшний день - 3 414 614 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 339 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 339 nəfər koronavirusa yoluxub

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