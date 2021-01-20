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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 332 человека, 12 скончались

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 332 человека, 12 скончались За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 332 новых случая заражения коронавирусом, 897 человек излечились.
Здоровье
20 января 2021 г. 16:43
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 332 человека, 12 скончались

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 332 новых случая заражения коронавирусом, 897 человек излечились.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 12 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 228 028 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 217 617 человек вылечились, 3 044 человека скончались. В настоящее время насчитывается 7 367 активных пациентов.

За последние сутки проведено 7 991, а на сегодняшний день - 2 336 498 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 332 nəfər koronavirusa yoluxub, 12 nəfər ölüb

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