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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 29 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 29 человек В Азербайджане зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 15 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
1 июля 2022 г. 16:40
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 29 человек

В Азербайджане зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 15 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 793 302 факта заражения COVID-19, 783 383 человека вылечились, 9 717 скончались, число активно больных - 202 .

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 653 теста, всего - 6 966 738 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 29 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 29 nəfər koronavirusa yoluxub

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