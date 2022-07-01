В Азербайджане коронавирусом заразились еще 29 человек

В Азербайджане зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 15 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 15 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 793 302 факта заражения COVID-19, 783 383 человека вылечились, 9 717 скончались, число активно больных - 202 .

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 653 теста, всего - 6 966 738 тестов.