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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 162 человека

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 162 человека В настоящее время лечение в больницах проходят 5 892 больных коронавирусом
Здоровье
23 января 2021 г. 17:40
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 162 человека

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 162 новых случая заражения коронавирусом, 705 человек вылечились.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 8 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 228 688 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 219 724 человека вылечились, 3 072 человека скончались. В настоящее время лечение в больницах проходят 5 892 больных коронавирусом.

За последние сутки проведено 6 522 теста, всего - 2 354 473 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 162 new Covid cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 162 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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