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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 16 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 16 человек В Азербайджане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 12 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
15 июня 2022 г. 16:42
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 16 человек

В Азербайджане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 12 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 919 фактов заражения COVID-19, 783 115 человек вылечились, 9 715 скончались, число активно больных - 89.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 826 тестов, всего - 6 929 541 тест.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan confirms another 16 COVID cases today
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 16 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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