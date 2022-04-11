В Азербайджане коронавирусом заразились еще 16 человек

В Азербайджане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 253 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 351 человек вылечился, 9 703 – скончались, число активных больных составляет 199.

За последние сутки в стране проведено 2 624 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 746 085 тестов.