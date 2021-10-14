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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1448 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1448 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 847 человек.
Здоровье
14 октября 2021 г. 16:43
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1448 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 847 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 11 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 496 780 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 476 229 излечились, 6 720 скончались. Число активных пациентов составляет 13 831 человек.

За последние сутки проведено 10 092 теста, всего - 4 989 627 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 1,448 new COVID-19 cases, 11 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 448 nəfər koronavirusa yoluxub, 11 nəfər ölüb

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