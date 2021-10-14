В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1448 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 847 человек.

В Азербайджане зарегистрировано 1 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 847 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 11 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 496 780 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 476 229 излечились, 6 720 скончались. Число активных пациентов составляет 13 831 человек.

За последние сутки проведено 10 092 теста, всего - 4 989 627 тестов.