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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1265 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1265 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 265 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 868 человек.
Здоровье
13 октября 2021 г. 18:02
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1265 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 265 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 868 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 17 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 495 332 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 475 382 излечились, 6 709 скончались. Число активных пациентов составляет 13 241 человек.

За последние сутки проведено 9 654 теста, всего - 4 979 535 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,265 new COVID-19 cases on October 13
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 265 nəfər koronavirusa yoluxub, 17 nəfər ölüb

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