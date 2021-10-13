В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1265 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 265 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 868 человек.

В Азербайджане зарегистрировано 1 265 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 868 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 17 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 495 332 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 475 382 излечились, 6 709 скончались. Число активных пациентов составляет 13 241 человек.

За последние сутки проведено 9 654 теста, всего - 4 979 535 тестов.