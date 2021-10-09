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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 017 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 017 человек В Азербайджане зарегистрировано 1017 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 1119 человек
Здоровье
9 октября 2021 г. 14:41
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 017 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 017 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 1 119 человек.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 16 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 491 147 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 471 980 излечились, 6 654 скончались. Число активных пациентов составляет 12 513 человек.

За последние сутки проведено 11 679 тестов, всего - 4 944 352 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,017 new COVID-19 cases on Oct 9
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 017 nəfər koronavirusa yoluxub

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