В Азербайджане коронавирусом заразились еще 1 017 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1017 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 1119 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 017 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 1 119 человек.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 16 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 491 147 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 471 980 излечились, 6 654 скончались. Число активных пациентов составляет 12 513 человек.

За последние сутки проведено 11 679 тестов, всего - 4 944 352 теста.