В Азербайджане коронавирусом заразились еще 611 человек

В Азербайджане зарегистрировано 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 638 человек.

В Азербайджане зарегистрировано 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 638 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 13 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 492 790 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 473 661 излечился, 6 677 скончались. Число активных пациентов составляет 12 452 человека.

За последние сутки проведено 5 575 тестов, всего - 4 958 312 тестов.