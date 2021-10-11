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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 611 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 611 человек В Азербайджане зарегистрировано 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 638 человек.
Здоровье
11 октября 2021 г. 19:37
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 611 человек

В Азербайджане зарегистрировано 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 638 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 13 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 492 790 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 473 661 излечился, 6 677 скончались. Число активных пациентов составляет 12 452 человека.

За последние сутки проведено 5 575 тестов, всего - 4 958 312 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 611 new COVID-19 cases on Oct 11
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 611 nəfər koronavirusa yoluxub, 13 nəfər ölüb

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