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В Азербайджане коронавирусом заразились 44 человека

В Азербайджане коронавирусом заразились 44 человека За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 44 новых случая заражения коронавирусом, 102 человека вылечились и были выписаны домой
Здоровье
8 февраля 2021 г. 21:27
В Азербайджане коронавирусом заразились 44 человека

За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 44 новых случая заражения коронавирусом, 102 человека вылечились и были выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб при Кабмине.

За последние сутки от коронавируса скончались 3 человека.

На данный момент в стране коронавирус диагностировали у 231 198 человек, из которых 225 348 вылечились, 3 161 пациент скончался. На данный момент имеется 2 689 активных пациентов.

За последний день было проведено 3 567 тестов, в общей сложности в Азербайджане провели 2 456 650 тестов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daha 44 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 3 nəfər vəfat edib

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