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В Азербайджане коронавирусом заразились 164 человека

В Азербайджане коронавирусом заразились 164 человека За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 164 новых случая заражения коронавирусом, 330 человек вылечились и были выписаны домой.
Здоровье
9 февраля 2021 г. 19:34
В Азербайджане коронавирусом заразились 164 человека

За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 164 новых случая заражения коронавирусом, 330 человек вылечились и были выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабмине.

За последние сутки от коронавируса скончались 2 человека.

На данный момент в стране коронавирус диагностировали у 231 362 человек, из которых 225 678 вылечились, 3 163 пациента скончались. На данный момент имеется 2 521 активный пациент.

За последний день было проведено 6 960 тестов, в общей сложности в Азербайджане провели 2 463 610 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 164 yeni yoluxma qeydə alınıb, 2 nəfər vəfat edib

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