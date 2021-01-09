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В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 633 человек

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 633 человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 633 новых случая заражения коронавирусом, излечились 1 682 человека.
Здоровье
9 января 2021 г. 17:30
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 633 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 633 новых случая заражения коронавирусом, излечились 1 682 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 21 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 224 050 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 207 088 человек излечились, 2 890 человек скончались. В настоящее время насчитывается 14 072 активных пациента.

За последние сутки было проведено 9 264 теста, в целом же 2 259 555 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 633 new Covid cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 633 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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