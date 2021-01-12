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В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 519 человек

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 519 человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 519 новых случаев заражения коронавирусом, 1 276 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
12 января 2021 г. 17:42
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 519 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 519 новых случаев заражения коронавирусом, 1 276 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 15 человек скончались от COVID-19.

На сегодняшний день в стране выявлено 225 346 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 210 798 человек излечились, 2 941 человек скончался. В настоящее время лечение проходят 11 607 пациентов.

За последние сутки было проведено 7 898 тестов, в целом же 2 279 907 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 519 new Covid cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 519 yoluxma faktı qeydə alınıb

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