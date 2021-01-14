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В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 380 человек

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 380 человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 380 новых случаев заражения коронавирусом, 1 159 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
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14 января 2021 г. 19:44
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 380 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 380 новых случаев заражения коронавирусом, 1 159 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 14 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлено 226 200 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 213 279 человек излечились, 2 971 скончался. В настоящее время лечение проходят 9 950 пациентов.

За последние сутки было проведено 7 653 теста, в целом 2 295 612 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 380 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1 159 nəfər sağalıb

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