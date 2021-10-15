В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 1 850 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 735 человек.

В Азербайджане зарегистрировано 1 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 735 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 14 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 498 630 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из которых 476 964 излечились, 6 734 скончались. Число активных пациентов составляет 14 932 человека.

За последние сутки проведено 11 346 тестов, всего - 5 000 973 тестов.