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В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 1 850 человек

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 1 850 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 735 человек.
Здоровье
15 октября 2021 г. 14:48
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 1 850 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), излечились 735 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 14 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 498 630 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из которых 476 964 излечились, 6 734 скончались. Число активных пациентов составляет 14 932 человека.

За последние сутки проведено 11 346 тестов, всего - 5 000 973 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 1,850 new COVID-19 cases, 14 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 850 nəfər koronavirusa yoluxub, 14 nəfər ölüb

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