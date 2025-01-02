В Азербайджане изменен верхний предел цен на 46 лекарственных препаратов

12:08

В Азербайджане утвержден верхний предел цен на 303 новых лекарственных препарата, внесенных в государственный реестр.

Как сообщает Report, такое решение было принято на заседании Тарифного совета.

В то же время снижены цены на 4 лекарственных средства, и в целях обеспечения надежных поставок внесены изменения в верхний предел цен на 46 лекарственных препаратов.