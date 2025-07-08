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В Азербайджане инициируют расследование в отношении врача за прямую трансляцию операции в TikTok

В Азербайджане инициируют расследование в отношении врача за прямую трансляцию операции в TikTok В Азербайджане инициируют расследование в отношении врача за прямую трансляцию операции в TikTok
Здоровье
8 июля 2025 г. 16:48
В Азербайджане инициируют расследование в отношении врача за прямую трансляцию операции в TikTok

В Азербайджане инициируют расследование в отношении сотрудника одной из частных клиник, врача-травматолога-ортопеда Агшина Мамедова, на днях открывшего прямую трансляцию в TikTok во время операции.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Минздрава.

Отмечено, что специально созданная при Минздраве рабочая группа займется расследованием вопроса в соответствии с действующим законодательством, общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.

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Версия на азербайджанском языке Cərrahiyyə əməliyyatı zamanı canlı yayım açan həkim barəsində araşdırma başlanılacaq - RƏSMİ

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