В Азербайджане инициируют расследование в отношении врача за прямую трансляцию операции в TikTok

В Азербайджане инициируют расследование в отношении врача за прямую трансляцию операции в TikTok

В Азербайджане инициируют расследование в отношении сотрудника одной из частных клиник, врача-травматолога-ортопеда Агшина Мамедова, на днях открывшего прямую трансляцию в TikTok во время операции.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Минздрава.

Отмечено, что специально созданная при Минздраве рабочая группа займется расследованием вопроса в соответствии с действующим законодательством, общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.