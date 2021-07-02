В Азербайджане граждане смогут продлить сертификаты COVID-19

Учёный медицинский совет Министерства здравоохранения Азербайджана, основываясь на результаты последних научных исследований и опыта вакцинации в ряде стран, принял ряд решений.

Учёный медицинский совет Министерства здравоохранения Азербайджана, основываясь на результаты последних научных исследований и опыта вакцинации в ряде стран, принял ряд решений.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Минздрава, Государственного агентства по обязательному медстрахованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Согласно решению, срок действия "Иммунного сертификата" будет продлен на 6 месяцев, если переболевшие коронавирусом и зарегистрированные граждане, через 6 месяцев после выздоровления получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджанской Республике; Срок действия "Сертификата о вакцинации" будет продлен на 6 месяцев, если вакцинированные граждане, в соответствии с медицинскими показателями, через 6 месяцев после приема второй дозы получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджанской Республике.

Для этого вышеуказанным гражданам следует записаться в онлайн-очередь по ссылке https://randevu.its.gov.az/.

Структуры здравоохранения Азербайджана внимательно изучают опыт передовых стран в области вакцинации, и при наличии положительного результата научных инноваций, связанных с коронавирусом, эти нововведения будут добавлены в "Стратегию вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы".