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В Азербайджане готовятся новые правила, касающиеся алкогольных напитков

В Азербайджане готовятся новые правила, касающиеся алкогольных напитков Состоялось очередное заседание Общественного совета при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики. Как сообщили Report в Совете, сначала на заседании был обсужден проект "Санитарные нормы и правила в отношении алкогольных напитко
Здоровье
30 апреля 2022 г. 10:30
В Азербайджане готовятся новые правила, касающиеся алкогольных напитков

Состоялось очередное заседание Общественного совета при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Совете, сначала на заседании был обсужден проект "Санитарные нормы и правила в отношении алкогольных напитков, полученных путем дистилляции".

Было отмечено, что после обсуждения соответствующие предложения будут направлены в соответствующие структуры для рассмотрения и утверждения.

Затем члены Совета заслушали доклады руководящих сотрудников Ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Азербайджана, представителей различных мясопродуктовых компаний.

Отметим, что Общественный совет - это объединение, учрежденное в соответствии с законом Азербайджанской Республики “Об общественном участии” и действующее на общественных началах в целях обеспечения прозрачности деятельности центральных органов исполнительной власти, осуществления общественного контроля, учета общественного мнения при формировании, реализации государственной политики и принятии решений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda alkoqollu içkilərlə bağlı yeni qaydalar hazırlanır

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