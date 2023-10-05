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​​​​​​​В Азербайджане готовятся механизмы обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов

​​​​​​​В Азербайджане готовятся механизмы обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов В Азербайджане совместно с местными и международными экспертами, прежде всего турецкими, готовятся механизмы обеспечения лекарствами граждан, проходящих амбулаторные лечение
Здоровье
5 октября 2023 г. 17:24
​​​​​​​В Азербайджане готовятся механизмы обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов

В Азербайджане совместно с местными и международными экспертами, прежде всего турецкими, готовятся механизмы обеспечения лекарствами граждан на амбулаторном лечении.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Эльмин Гулуев.

По его словам, отпуск лекарств для пациентов на амбулаторном лечении будет осуществляться по электронным рецептам.

Представитель TƏBİB также сообщил, что перечень лекарств, которыми в настоящее время снабжаются медицинские учреждения, увеличился до 405: "Это на 60 наименований больше, чем в прошлом году".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vətəndaşlara dərmanların ambulator şəraitdə verilməsinin mexanizmləri hazırlanır

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